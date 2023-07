Merlin-Chef verspricht: Peppa-Wutz-Themenpark in Günzburg wird spektakulär

Scott O'Neil ist seit wenigen Monaten Geschäftsführer von Merlin Entertainments. Am Mittwoch war der Amerikaner im Legoland Günzburg zu Besuch.

Vieles ist im Legoland Günzburg neu: Vor einem Jahr fand die weltweit erste Legoland-Parade statt, vor knapp vier Monaten wurde der mehr als 15 Millionen Euro teure Themenbereich Lego Mythica eröffnet. Aktuell entsteht im Feriendorf ein neues Hotel für 320 Gäste und ein Restaurant für bis zu 500 Personen. Worauf viele Besucher schon jetzt hinfiebern: den ersten Peppa-Wutz-Freizeitpark in Europa, der in der direkten Nachbarschaft des Legolands entsteht. Neu ist auch der Chef von Merlin Entertainments, der britischen Muttergesellschaft von Legoland Deutschland. Scott O’Neil besuchte am Mittwoch erstmals den Standort Günzburg und sprach dort unter anderem über die Attraktionen im Legoland, er gab aber auch private Einblicke und seinen ganz speziellen Berufswunsch als junger Bub.

Der Amerikaner O’Neil, 53, ist seit November vergangenen Jahres der Geschäftsführer von Merlin Entertainments, dem weltweit zweitgrößten Betreiber von Besucherattraktionen. Er folgte auf Nick Varney, der diese Position bis zu seinem Ruhestand 23 Jahre lang ausübte. Die Fußstapfen, in die O'Neil tritt, sind groß. Varney war hauptverantwortlich dafür, dass der Umsatz von Merlin mit seinen weltweit 147 Attraktionen in 24 Ländern auf etwa 2,3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr stieg. Zu diesen Attraktionen zählen unter anderem die Sea-Life-Aquarien, Madame Tussauds, das London Eye, der Heide Park in Soltau und die weltweit zehn Legoland-Ressorts.

Geschäftsführer von Merlin Entertainments freut sich im Legoland Günzburg auf Maximus

Im Legoland Günzburg schaute sich O'Neil bei seinem Besuch am Mittwoch die Sommershow an, schlenderte in Turnschuhen durch den Park und freute sich auf die Achterbahn Maximus. "Hier ist exakt der Platz, wo ich jetzt am liebsten auf der Welt sein möchte", sagte O'Neil gegenüber unserer Redaktion unmittelbar vor der Fahrt. Nach der ersten Überkopf-Passage in dem Wing Coaster reckte O'Neil den Daumen freudig in die Höhe, nur um sich Sekunden später wieder an den Griffen festzuhalten, und auch die zweite Überkopf-Fahrt zu genießen.

Auf diese Fahrt mit dem Wing Coaster Maximus hat sich Merlin-Geschäftsführer Scott O'Neil gefreut. Neben ihm sitzt Piper Heitzler (Chief of Staff). Foto: Bernhard Weizenegger

Die rasant-sportliche Fahrt in der Achterbahn ist genau nach dem Geschmack des neuen Merlin-Geschäftsführers. Im Staat New York ist er aufgewachsen, hat sich beruflich immer weiter nach oben gearbeitet. Das man beruflich viel erreichen kann, sagte er auch bei einem internen Treffen mit den Legoland-Mitarbeitern in Günzburg. Er selbst blickt auf eine 25-jährige Erfahrung in der Sport- und Unterhaltungsbranche zurück. Er war zuletzt Chief Executive Officer von Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE), einem Portfolio von Sport-, Unterhaltungs- und Investitionsobjekten, dessen Unternehmenswert er innerhalb von acht Jahren von 415 Millionen Dollar auf 2,5 Milliarden Dollar erhöhte. O'Neil hat einige der weltweit führenden Sportmarken geleitet - drei Basketballteams, darunter die New York Knicks, zwei Eishockey-Mannschaften (New York Rangers und New Jersey Devils) und das Football-Team Philadelphia Eagles. "Nach Corona habe ich mir eine Auszeit genommen", sagte O'Neil am Mittwoch im Legoland. Dann kam das Angebot von Merlin Entertainments und schnell war der seit 27 Jahren verheiratete Vater dreier Töchter von der Marke angetan.

Scott O'Neil wollte Basketballspieler bei den New York Knicks werden

Legoland sei ein Ort, wo man mit der ganzen Familie hingehen kann – egal, ob zum Achterbahnfahren oder zum Legobauen. "Hier ist man einfach glücklich", schwärmte O'Neil. "Wir sind jemand, der bleibende Erinnerungen schafft. Und das ist ein tolles Gefühl, so morgens aufzuwachen." Dass er einmal im weitesten Sinne im Unterhaltungsbereich landen würde, war für O'Neil schon immer das Ziel. Als junger Bub wollte er Basketballprofi werden. Genauer gesagt Point Guard bei seiner Lieblingsmannschaft, den New York Knicks, und sie zur Meisterschaft führen. Das habe aber nicht ganz geklappt, sagte er am Mittwoch und lachte.

Die vergangenen und aktuellen Millioneninvestitionen in den Standort Günzburg seien seiner Meinung nach vollauf gerechtfertigt – trotz weltweiter politischer und finanzieller Krisen. Man habe in Günzburg ein tolles Team – nicht nur bei der Führungsmannschaft rund um Parkchefin Manuela Stone. Außerdem stehe die örtliche Politik positiv Legoland gegenüber. Man habe auch Krisen wie Corona gemeistert, könne sich sogar als eine Art Gewinner der Pandemie fühlen. Viele Menschen sehen seitdem vermehrt die Vorteile von Naherholungszielen: Statt stundenlang im Flugzeug zu sitzen, könne man auch nah vor der eigenen Haustüre viel erleben und Spaß haben.

Dazu soll auch der neue Peppa-Pig-Themenpark beitragen, der im nächsten Jahr eröffnet wird. Das Schweinchen Peppa Wutz (im Original: Peppa Pig) aus einer beliebten Kindersendung bekommt 2024 in der direkten Nachbarschaft des Legolands Deutschland einen eigenständigen Themenpark, der auf die Bedürfnisse von Vorschulkindern ausgelegt ist. Fünf Fahrgeschäfte sind geplant, dazu mehrere Spiel- und Unterhaltungsbereiche sowie ein Mehrzweckgebäude mit Kinosaal. Der neue Park erstreckt sich über eine Fläche von etwa 2,2 Hektar. Davon sind 1,6 Hektar für den Park selbst und 0,6 Hektar für 635 Parkplätze reserviert. "Ich habe den weltweit einzigen Peppa-Pig-Park in Florida schon besucht – und er ist soo spektakulär. Das wird der Park in Günzburg auch", versprach O'Neil. Noch ist von dem neuen Park wenig zu sehen. Hinter den Bauzäunen sind aber erste vorbereitende Arbeiten schon von Weitem auszumachen.