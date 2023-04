Günzburg

Mann züchtet meterhohe Marihuanapflanzen: Wenn Sucht zu Straftaten führt

Plus Wie bestraft man jemanden, der suchtkrank ist und für den Eigenbedarf Drogen herstellt und kauft? Diese Frage musste sich das Schöffengericht in Günzburg stellen.

Diese Zeit würde er im Rückblick als „völlige Katastrophe“ bezeichnen, sagt der Angeklagte aus dem Landkreis Günzburg auf die Frage der Staatsanwältin. "Diese Zeit", das war unter anderem der Tag, als seine Wohnung von Polizeibeamten durchsucht und 78 Gramm Heroin, Amphetamin, Ecstasy-Pillen, Marihuanablüten, Haschisch, 43 Cannabissamen und sogar etwas Crystal Meth sowie ein psylocybinhaltiger Pilz beschlagnahmt wurden. Der Mann auf der Anklagebank ist nicht das, was man sich unter einem typischen Drogenkranken vorstellt. Er ist ordentlich gekleidet und frisiert, verhält sich freundlich und ruhig, beantwortet alle Fragen und lässt zu Beginn der Verhandlung ein Geständnis durch seinen Verteidiger Rudi Mannl vortragen. Er arbeitet, seitdem er aus der Schule ist, war in der Ausbildung Jahrgangsbester, hat einen Meister gemacht und zahlt jeden Monat seine Miete. Und trotzdem ist er suchtkrank. Wie viele andere, die aufgrund solcher Tatvorwürfe vor Gericht stehen, hat ihn vor allem die Drogenabhängigkeit dazu gebracht, die Straftaten zu begehen.

Der Mann aus dem Kreis Günzburg züchtete Marihuana in seiner Wohnung

Eine ganze Reihe an Vorwürfen zählt die Staatsanwältin in der Anklage auf: unerlaubtes Herstellen von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, unerlaubtes Handeltreiben sowie Besitz und Beihilfe zum Erwerb von Betäubungsmitteln, außerdem Fälschung beweiserheblicher Daten. Warum er sich eine Zuchtanlage für Marihuanapflanzen (gebraucht für 1500 Euro) gekauft hat und damit mindestens sechs (ziemlich große) Pflanzen aufzog, erklärt der Angeklagte so. "Ich habe immer wieder mal was gekauft. Mal war die Qualität gut, mal schlecht. Um bessere Qualität zu haben, habe ich mich im Internet schlau gemacht und dann im Sommer 2019 selbst die Samen gekauft.

