Günzburg

18:06 Uhr

Metzgerei in Reisensburg schließt: Wie steht es um die Nahversorgung?

Nach mehr als 25 Jahren hat Peter Mader seine Metzgerei in Reisensburg aus gesundheitlichen Gründen geschlossen. Einen Metzger gibt es im Günzburger Stadtteil nun nicht mehr. Auch viele andere Geschäfte sind im Laufe der Jahre verschwunden.

Plus Ein Geschäft weniger gibt es im Günzburger Stadtteil Reisensburg. Am Zuspruch der Kunden und an mangelndem Personal lag es nicht, dass der Metzger schließen musste.

Von Walter Kaiser

Der Günzburger Stadtteil Reisensburg hat wieder ein Geschäft weniger. Peter Mader hat Ende vergangener Woche seine Metzgerei aus gesundheitlichen Gründen geschlossen. Einen Nachfolger hat er nicht gefunden, in Reisensburg gibt es deshalb keine Metzgerei mehr. Das Angebot an Geschäften, Gaststätten oder kleinen (Handwerks-)Betrieben ist im Laufe der Jahre und Jahrzehnte in dem 3000-Seelen-Dorf kontinuierlich zurückgegangen. Allzu viel gibt es nicht mehr.

