Günzburg

vor 17 Min.

Metzgerei Kleiber verschwindet aus der Günzburger Innenstadt

Ende Oktober ist Schluss mit dem Verkauf von Fleisch- und Wurstwaren in der Filiale der Metzgerei Kleiber am Bürgermeister-Landmann-Platz 6.

Plus Die Traditionsfiliale der Metzgerei Kleiber schließt nach 37 Jahren – eine Hiobsbotschaft für viele Kunden. Der Geschäftsführer spricht über die Entscheidung.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Fleisch und Wurst gehören für die meisten Deutschen zwingend auf den Teller. Etwa 77 Kilogramm werden pro Kopf und Jahr nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in Deutschland verzehrt. Trotzdem verschwinden immer mehr Metzgereien von der Bildfläche. Jetzt hat auch Michael Kleiber von der Metzgerei-Kette Kleiber aus Memmingen eine große Entscheidung getroffen. Die Filiale in der Günzburger Innenstadt am Bürgermeister-Landmann-Platz 6 wird es ab November nicht mehr geben. Mit der Filiale verschwindet nun auch der letzte Metzgerei-Fachbetrieb im Günzburger Stadtgebiet. Eine Hiobsbotschaft für viele Stammkunden, die sich jetzt neu orientieren müssen. Geschäftsführer Michael Kleiber erklärt, warum er sich gezwungen sieht, die Reißleine zu ziehen.

"Wir haben es uns mit der Entscheidung nicht leicht gemacht", erzählt Kleiber auf Nachfrage unserer Redaktion, warum mit Günzburg der einzige Standort im Landkreis aufgegeben wird. Neben der Günzburger Filiale gibt es acht weitere Filialen. Verteilt auf die Standorte Ulm, Memmingen, Sonthofen, Kempten, lassen sie sich finden. Sogar im Allgäu in Oberstdorf und am Bodensee in Lindau gibt es jeweils eine Filiale. "Leider ist es so, dass wir gerade die Filiale in Günzburg aus betriebswirtschaftlichen Gründen schließen müssen", erklärt der Unternehmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen