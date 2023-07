Günzburg

Militärmusik aus zwei Ländern erklingt in Günzburgs Forum am Hofgarten

Beim Stück "The Typewriter" vom Heeresmusikkorps Ulm in Günzburg wurde als Soloinstrument eine Schreibmaschine aufgebaut.

Plus Das Heeresmusikkorps Ulm trifft auf die königliche Militärkapelle der Niederlande. Der Erlös des Konzertes kommt der lokalen Musikjugend zugute.

Von Martin Gah

Es war ein verbindendes Treffen in einer Sprache, die alle verstehen: Die königliche Militärkapelle Johan Willem Friso der Niederlande traf im Günzburger Forum im Hofgarten auf das Heeresmusikkorps Ulm aus Deutschland. Der Erlös des Benefizkonzertes ging an die Jugendprojekte des Bezirks 12 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), der auch die Organisation übernommen hatte. Im Publikum saßen der Dienstranghöchste des Bundeswehrstandorts Ulm, Generalleutnant Alexander Sollfrank, der auch ein Grußwort sprach, sowie der Dienstranghöchste der Einheit, zu der die niederländische Militärkapelle gehört, Generalmajor Richard Laurijssen.

Die königliche Militärkapelle der Niederlande gab in Günzburg unter anderem Musik aus dem Western "Zwei glorreiche Halunken" zum Besten. Foto: Martin Gah

Die Niederländer unter der Leitung von Major Tijmen Botma eröffneten das Programm mit der Ouvertüre der Oper Wilhelm Tell von Giaochino Rossini. Dieses Werk bot reizvolle Wechsel zwischen getragenen, brausenden und zackigen Passagen und ebenso zwischen Solo, Soli und Tutti. Die königliche Militärkapelle hatte einen Gastsolisten eingeladen. Der niederländische Bariton Nico Wouterse sang bereits an zahlreichen deutschen Opernhäusern. In Günzburg zeigte er einen dramatischen Auszug aus Richard Wagners Der Fliegende Holländer und das fröhliche „Wenn ich einmal reich wär“ aus dem Musical Anatevka. Bei der Filmmusik zu dem Western Zwei glorreiche Halunken von Ennio Morricone bestritten drei Trompeter aus dem Orchester ihr Solo stilecht mit Cowboyhüten. Mit der Zeit der Wiener Operette beschäftigten sich die Niederländer auf zwei Weisen: Johann Strauß' Sohn verarbeitete Themen aus seinem Zigeunerbaron zu einer Quadrille. Der belgische Arrangeur Dirk Brossé arbeitete den Radetzkymarsch von Johann Strauß Vater zu einem Walzer um.

