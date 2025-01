Millionenförderung für das neue Seniorenzentrum in Günzburg

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention hat im Jahr 2024 den Ausbau und die Modernisierung von Pflegeplätzen im Freistaat mit beinahe 81 Millionen Euro gefördert. Mit 14,19 Millionen Euro fließt eine der größten Summen davon in den Neubau des Seniorenzentrums in Günzburg.

Laut Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach wurden im vergangenen Jahr 30 Förderbescheide über insgesamt rund 80,9 Millionen Euro aus dem Programm ‚Pflege im sozialen Nahraum – PflegesoNah‘ bewilligt, darunter den Ersatzneubau des Caritas-Altenheims St. Martin im oberbayerischen Rosenheim (8,36 Millionen Euro), Gesundheitspark Zeil am Main in Unterfranken (7,47 Millionen Euro) und das Projekt „Johannishöfe“ im unterfränkischen Aschaffenburg (6,16 Millionen Euro). Das Günzburger Projekt sticht mit seiner Fördersumme aus dieser Liste deutlich heraus.

Der Günzburger Stadtrat hatte im vergangenen November Baurecht für den Neubau geschaffen, der nahe der Lindenallee südlich der Kreisklinik und im Bereich der Wohnanlage Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung entstehen soll. Ende Juli startete die Planungsphase, innerhalb eines Jahres soll der Bau beginnen. Bereits Ende 2028 soll das neue Seniorenzentrum fertiggestellt sein.

Ministerin Gerlach ergänzt: „Die Zahl an pflegebedürftigen Menschen steigt – und damit auch der Bedarf an Pflegeplätzen und pflegerischen Angeboten. Wir müssen daher am Ball bleiben und den Ausbau der dringend benötigten Pflegeplätze weiter vorantreiben. Mithilfe unseres Förderprogramms ‚PflegesoNah‘ konnten im vergangenen Jahr 1769 Pflegeplätze gefördert werden. In den Jahren 2024 bis 2028 wollen wir insgesamt 8000 Pflegeplätze fördern.“ (AZ)