Günzburg

vor 2 Min.

Millioneninvestitionen bei Rigdon: Es läuft rund im Reifenwerk

Plus Rigdon hat schwere Zeiten hinter sich, nun gibt der Reifen-Hersteller in Günzburg Vollgas. Neue Maschinen, Halle und Produkte - für einen zweistelligen Millionenbetrag.

Von Michael Lindner

Eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern ist bei Autoreifen vorgeschrieben – darüber kann Günter Ihle nur lachen, während er vor dem größten Reifen steht, der in seinem Unternehmen bearbeitet wird. Drei Meter beträgt der Durchmesser des Ungetüms, problemlos finden darin mehrere Personen Platz, der in seinem normalen Einsatz für große Muldenkipper gedacht ist. Die Profiltiefe beträgt an die zehn Zentimeter. Billig ist solch ein Reifen nicht: Bis zu 10.000 Euro kann er kosten. Ihle ist Geschäftsführer von Rigdon, einem Unternehmen, das runderneuerte Reifen herstellt und schwierige Zeiten durchgemacht hat. Doch die scheinen vorbei zu sein. Es wurden und werden in Günzburg Millioneninvestitionen getätigt, und in Zukunft sollen auch Autofahrerinnen und Autofahrer von den runderneuerten Reifen profitieren können – so wie bis vor wenigen Jahren schon einmal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

