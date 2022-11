Millionenschwere TV-Kampagne für Günzburger Rubbelbücher

Die beiden Unternehmer Andreas Paulheim (links) und Marcel Mihalca haben einen Teil ihrer Beteiligung an ihrem Unternehmen Memories 2 Make veräußert. Damit ist Geld frei für eine gigantische Werbekampagne im Fernsehen. Eine Szene ist auf dem TV-Schirm abgebildet. 15 und 20 Sekunden lange Werbeclips, in denen rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ihre Rubbelbücher angepriesen werden, laufen ab dem 14. November unter anderem in SAT.1 und dem Streamingdienst Joyn über 500 Mal. Dafür wurde mehr als eine Million Euro aufgewendet.

Foto: Memories 2 Make