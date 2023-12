Missachtete Vorfahrt führt zu Unfall

Ein 29-Jähriger übersieht ein anderes Auto und es kommt zum Unfall. Dabei entsteht ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Am Samstagnachmittag befuhr ein 24-Jähriger die Staatsstraße 2510 von Günzburg in Richtung Burgau. Ein 29-jähriger Autofahrer übersah diesen und nahm ihm die Vorfahrt an der Kreuzung zur Kantstraße. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)