Günzburg

vor 50 Min.

Mit 1,2 Promille auf dem E-Scooter in Günzburg unterwegs

Weil das Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter fehlte, wurde am Freitag ein 48-Jähriger in Günzburg von der Polizei kontrolliert.

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in der Augsburger Straße in Günzburg hielt die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg den Fahrer eines E-Scooters an. An dem Fahrzeug war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Im Laufe der Kontrolle ergab sich zudem der Verdacht, dass der 48-jährige Scooter-Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Bei dem 48-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

