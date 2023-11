Günzburg

vor 17 Min.

Mit 81 Jahren steigt Walter Kramer immer noch auf sein Rennrad

Plus In den 50er-Jahren hat sich Walter Kramer sein erstes Fahrrad gekauft. Seitdem hat der Günzburger mehr als 270.000 Kilometer zurückgelegt. Extreme Touren waren dabei.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Für Walter Kramer war es ein Schlüsselerlebnis: Als Ende der 50er-Jahre eine Gruppe Rennradler durch Günzburg rollte, schworen sich er und seine zwei besten Freunde, sich eines Tages auch ein Rennrad zu kaufen. Kramer war der Einzige, der sich an diesen Schwur hielt, zu seinem 18. Geburtstag bestellte er sich eine "Maschine" mit acht Gängen. 63 Jahre und mehr als 270.000 Kilometer später dreht der inzwischen 81-Jährige immer noch seine Runden auf seinem mitgealterten Lieblingsgefährt. Nicht mehr ganz so extrem wie in jungen Jahren, aber nicht weniger leidenschaftlich. An seine ausgefallenen, abenteuerlichen Touren erinnert sich Kramer gerne zurück, sagt selbst über sich: "Ein bisschen verrückt muss man sein. Aber wenn es Spaß macht..."

Warum ihn ausgerechnet die Leidenschaft fürs Radeln gepackt hat, weiß Walter Kramer auch nicht. Zumal er als Kind lange überhaupt kein eigenes Zweirad hatte und das Radfahren auf einem viel zu großen 28-Zoll-Gefährt gelernt hat. Abgeschreckt hat ihn das nicht, im Gegenteil, als 14-Jähriger kaufte er seinem Vater dessen Drahtesel ab. Drei Jahre später, als er sich in der Lehre zum Einzelhandelskaufmann befand, startete er mit einem Arbeitskollegen seine erste große Radtour. Einmal rund um den Bodensee und zurück nach Günzburg, schnell mal in vier Tagen schlappe 530 Kilometer absolviert. Mehr Zeit hätten sie nicht gehabt, als junger Lehrling sei der Urlaub knapp bemessen gewesen. Ansonsten drehte Kramer meistens sonntags seine Runden auf dem Dreigang-Rad – 180 Kilometer als Sonntagsausflug sind sein Rekord.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen