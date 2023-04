Sie ist noch mit 91 Jahren als Stadtpatin für Günzburg unterwegs

Plus Erika Sauter sieht man oft mit Greifzange und Mülleimer bewaffnet. Die Seniorin packt dort an, wo Unrat liegen bleibt. Wie die 91-Jährige zur Stadtpatin wurde.

Das saubere und angenehme Erscheinungsbild der Stadt Günzburg mit ihren vielen Grünstreifen und Spazierwegen ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, die niemand missen möchte. Allerdings dürfte nur wenigen bekannt sein, dass seit rund zwei Jahrzehnten engagierte Bewohner der Stadt die Verantwortung für die Pflege eines nicht zu gering schätzenden Teils der Anpflanzungen und Spazierwege übernommen haben. Eine finanzielle Krise im städtischen Haushalt kurz nach der Jahrtausendwende war die Geburtsstunde dieser „Stadtpatenschaften“, die bis zum heutigen Tag immer noch von rund zwei Dutzend Günzburgern übernommen werden.

Es gab damals vor rund 20 Jahren schlichtweg zu wenig Geld für die Unterhaltung der städtischen Grünanlagen und so entstand im Rathaus die Idee, die örtlichen Vereine und auch tatkräftige Bürger mit ins Boot zu holen und ihnen die Pflege für die Plätze, auf denen sie selbst gerne verweilen oder die im direkten Umfeld ihres eigenen Hauses liegen, anzuvertrauen. Der Vorschlag stieß auf viele offene Ohren und fand solche Beachtung, dass das Projekt sogar vor einigen Jahren von der Regierung von Schwaben mit dem Umweltpreis des Umweltministeriums ausgezeichnet wurde.