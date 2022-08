Mit der richtigen Reiseapotheke sicher in den Urlaub aufbrechen

Apotheken im Landkreis Günzburg raten Urlaubsreisenden, ihre Reiseapotheke individuell zusammenstellen. Welche Medikamente beim Urlaub mit in den Koffer sollten.

Viele Familien in Bayern starten zurzeit in den Sommerurlaub. "Vor allem, wer mit Kindern unterwegs ist, sollte rechtzeitig vor Urlaubsbeginn auch an die Reiseapotheke denken", sagt Lisbeth Mack, Pressesprecherin der Apotheker im Landkreis Günzburg. "Je länger der Urlaub dauert, je weiter das Reiseziel entfernt ist und je jünger das Kind ist, desto intensiver sollten die Vorbereitungen sein."

Bei der Zusammenstellung der Reiseapotheke sollten Urlaubsreisende sich von ihrer Apotheke beraten lassen, rät Mack. Die Apotheken informieren nicht nur über den Inhalt der Reiseapotheke, sondern können auch noch wichtige Tipps zum Umgang mit Medikamenten im Urlaub geben. Was neben den individuell benötigten Arzneimitteln in die Reiseapotheke gehört, hängt vom Reiseziel und der Art des Urlaubs ab. "Für eine Rucksacktour durch Südostasien braucht man etwas anderes als für den Strandurlaub am Mittelmeer", sagt Apothekerin Mack. Die umfassende Reiseapotheke enthält die Medikamente, die in eine Hausapotheke gehören, ergänzt um Arzneimittel gegen häufige Reisebeschwerden wie zum Beispiel Reisedurchfall oder -übelkeit. Außerdem sollten Urlauber dauerhaft benötigte Medikamente auf jeden Fall in ausreichender Menge mitnehmen. Unentbehrlich sind zudem Schmerzmittel, ein Desinfektionsmittel, Verbandstoffe und genügend Sonnencreme.

Verbandkasten für Auto und Motorrad überprüfen

Wer mit dem Auto oder Motorrad in den Urlaub fährt, sollte vor der Fahrt seinen Verbandkasten überprüfen. Apothekerin Mack: "Je länger der Verbandkasten im Auto liegt, desto größer ist die Gefahr, dass Hitze und Kälte die Materialien zermürbt haben. Zum Beispiel wird das Material von Einmalhandschuhen mit der Zeit spröde, oder Pflaster kleben nicht mehr. Auch bei sterilen Kompressen bleibt die Verpackung nur einige Jahre dicht. Apotheken überprüfen den Verbandkasten und tauschen überlagertes Verbandmaterial aus."

Wer in Bayern Urlaub macht, kann im Fall des Falles auch in den Ferien ganz einfach eine Notdienstapotheke erreichen. Die jeweils nächstgelegene Notdienstapotheke kann man sich über die mobile Notdienstnummer 22833 ansagen lassen (max. 69 Cent/Min). Ebenso sind die aktuellen Notdienste über die kostenlose Festnetznummer 0800/0022833 oder bequem im Internet über www.lak-bayern.notdienst-portal.de abrufbar. (AZ)