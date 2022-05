Günzburg

18:15 Uhr

Mit der Schlager-Hitparade drei Stunden fürs Herz

Das Publikum der Schlager-Hitparade im Forum am Hofgarten in Günzburg war begeistert von Eloy de Jong. Er warb für Toleranz in der Liebe.

Plus Die ganze Bandbreite des Schlagers präsentierte in Günzburg Altmeister Bernhard Brink. Ein Newcomer bescherte dabei berührende Momente. Zur Freude über die Musik gibt es auch Nachdenkliches.

Von Sandra Kraus

"Kopf aus, Herz an", singt Eloy de Jong und beschreibt damit das Motto der gut dreistündigen Schlager-Hitparade im Forum am Hofgarten in Günzburg, in der irgendwie auch die neu erwachende Lebensfreude nach zwei Jahren Pandemie zu spüren ist. Die eine oder andere leere Stuhlreihe und die FFP2-Masken der Gewissenhaften sind dem Corona-Virus geschuldet, doch die, die gekommen waren, genossen die mitreißenden Schlagermelodien und die aufwendige Lasershow samt Videoclips im Hintergrund.

