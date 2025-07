Mit Energie, Akrobatik und Teamgeist

Mitreißend, kraftvoll und voller Leidenschaft: Die Infinity Cheer Unit setzte beim diesjährigen Guntiafest ein echtes sportliches Ausrufezeichen. Mit ihrer beeindruckenden Show auf dem Schlossplatz sorgte das Team für einen der absoluten Höhepunkte des Wochenendes – und erntete dafür langanhaltenden Applaus. Ob spektakuläre Hebefiguren, perfekt abgestimmte Choreografien oder die spürbare Freude am gemeinsamen Auftritt – die Performance der Cheerleader-Gruppe zeigte eindrucksvoll, wie viel Disziplin, Training und Herzblut hinter dem Sport steckt. Die Mischung aus Akrobatik, Tanz und Synchronität begeisterte das Publikum quer durch alle Altersgruppen. Besonders bemerkenswert: Auch der Nachwuchs der Infinity Cheer Unit zeigte mit Stolz, was er kann – und stand den erfahrenen Aktiven in nichts nach. Die Gruppe bewies nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch echten Teamgeist. Die Atmosphäre, das Publikum und das Miteinander machten den Auftritt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wer selbst Teil der Infinity Cheer Unit werden möchte, hat jetzt die Chance: Probetrainings sind derzeit möglich. Interessierte jeden Alters können sich per E-Mail anmelden unter: infinitycheerunit@web.de.

