Mit Glas ins Gesicht geschlagen: Streit in Günzburger Bar eskaliert

Weil er einen Streit schlichten wollte, ist ein 17-Jähriger in Günzburg selbst Opfer geworden. Ihm wurde mit einem Glas ins Gesicht geschlagen.

Ein 17-Jähriger teilte der Polizei Günzburg mit, dass er am Sonntag gegen 2 Uhr in einer Bar am Günzburger Marktplatz von einem bislang unbekannten Täter geschlagen wurde. Der Heranwachsende habe zunächst einen Streit schlichten wollen, der Täter habe ihm dann mit einem Glas ins Gesicht geschlagen. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen unter 08221/919-0 entgegen. (AZ)