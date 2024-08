Mit Glasscherbe ins Bein gestochen? Polizei ermittelt nach Körperverletzung

In der Nähe einer Gemeinschaftsunterkunft in Günzburg ist es am Sonntagabend um kurz vor 22 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen. Zunächst erhielt die Polizei über den Notruf die Mitteilung, dass offenbar einer der Bewohner bei einem Spaziergang von einem anderen Bewohner mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden wäre und der Tatverdächtige nun flüchtig sei. Der leicht verletzte 33-jährige Mann wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Unverzüglich leitete die Polizei eine Fahndung ein, bei der neben mehreren Streifen der örtlichen Dienststelle sowohl ein Polizeihubschrauber als auch ein Diensthundeführer eingesetzt waren. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ, wie die Beamten aus Günzburg berichten. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, waren beide Beteiligten offenbar miteinander bekannt und konsumierten gemeinsam eine größere Menge Alkohol. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Streitigkeit, bei der der Geschädigte mit einem unbekannten Gegenstand, möglicherweise einer Glasscherbe, ins Bein gestochen wurde. Der 23-jährige Tatverdächtige äußerte sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. (AZ)