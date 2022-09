Mit Haftbefehl gesuchte Person aufgegriffen

44-Jähriger kann die gegen ihn bestehende Geldstrafe nicht bezahlen. Beamte bringen ihn daraufhin nach Memmingen ins Gefängnis.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.40 Uhr kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizeistation Günzburg ein ausländisches Fahrzeug, das in Richtung München unterwegs war. Bei der Überprüfung der Personen stellte sich heraus, dass gegen den 44-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl besteht. Nachdem der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verhafteten die Beamten ihn und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Memmingen. (AZ)