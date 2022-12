Mit Lastwagen Auto in Günzburg angefahren und geflüchtet

Nach einer Unfallflucht in Günzburg sucht die Polizei Zeugen. Ein Lastwagen beschädigte ein abgestelltes Auto und die verursachende Person flüchtete.

Laut Polizei wurde am Dienstag gegen 6.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Hauses in der Georg-Lacher-Straße in Günzburg ein geparkter schwarzer Hyundai von einem Lastwagen angefahren und beschädigt. Die bislang unbekannten Personen, die den Schaden verursacht hatten, entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Hyundai entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weiterführende Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)