Mit Neubau entsteht weiterer bezahlbarer Wohnraum in Günzburg

Die Baugenossenschaft investiert in ein Gebäude mit neun sozialverträglichen Mietwohnungen. Nach eineinhalbjähriger Bauzeit erfolgt jetzt die Übergabe.

Deutschland- und bayernweit fehlen Hunderttausende bezahlbare Wohnungen. Auch in der Region ist der Druck auf den bezahlbaren Wohnungsmarkt groß. In der Großen Kreisstadt hat man deshalb vor Jahren den Günzburger Wohnungspakt geschlossen, um mit unterschiedlichen Modellen und Partnern in bezahlbaren Wohnraum zu investieren. Gute Nachrichten gibt es jetzt von der Baugenossenschaft Günzburg: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie gestiegenen Baupreisen und hohen Finanzierungskosten investierte das Wohnungsunternehmen in ein Neugebäude mit insgesamt neun Mietwohnungen. Nach dem Abriss des Altbaus in der Blumenstraße folgte in eineinhalbjähriger Bautätigkeit jetzt die Übergabe des neuen Gebäudes.

Insgesamt wurden laut Aufsichtsratsvorsitzendem Hans Hirner zwei Millionen Euro investiert. In massiver Bauweise und voll unterkellert bietet das Wohnhaus jeweils drei Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen auf einer Gesamtwohnfläche von 622 Quadratmetern. Die im Jahr 1918 gegründete Baugenossenschaft Günzburg mit ihrem derzeitigen Bestand von 512 energetisch sanierten Mietwohnungen agiert laut satzungsgemäßem Auftrag stets sozialverträglich. „Gesteckte Ziele können nur erreicht werden, wenn die Vermögenslage und Finanzverhältnisse geordnet und die Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft jederzeit gegeben sind“, so Hirner.

Die Baugenossenschaft als genossenschaftliches Wohnungsunternehmen stellt ihren Mitgliedern laut satzungsmäßigem Auftrag Wohnungen zu sozialverträglichen Mietpreisen zur Verfügung. So beträgt der Mietpreis pro Quadratmeter 7,50 Euro. Dazu kommt eine Abgabe von monatlich 25 Euro für einen der 15 verfügbaren oberirdischen Stellplätze. Beim Besichtigungstermin bedankte sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig für das Engagement der Baugenossenschaft. „Besonders in der jetzigen Zeit ist es wichtig, sozialverträglichen Wohnraum zu gewährleisten. Dies kann nur gemeinsam gelingen“, betonte der OB. (AZ)

