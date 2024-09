Mit Rauschgift zur Gerichtsverhandlung erschienen

Ein 48-Jähriger hat am Freitag eine Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Günzburg besuchen wollen und dabei wohl nicht auf dem Schirm gehabt, dass er am Einlass kontrolliert wird. Er wurde von den Justizbeamten durchsucht, die hierbei eine geringe Menge an Amphetamin in seinen Taschen gefunden haben. Dieser Fund wurde umgehend der Polizei Günzburg gemeldet, die in der Folge ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Betäubungsmitteln gegen den Mann einleitete. (AZ)