Mit über 1,1 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr kontrollierte die Polizei Günzburg eine 50-jährige E-Scooterfahrerin in der Ulmer Straße in Günzburg. Während der Kontrolle nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme bei der 50-Jährigen an. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)

