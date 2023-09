Mitarbeiter eines Restaurants randaliert und wird von Polizei abgeführt

Ein 31-Jähriger soll in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein. Er leistete Widerstand gegen die Polizei. Das Personal informierte den Rettungsdienst.

In einem psychischen Ausnahmezustand soll sich laut Polizeibericht am frühen Abend des Mittwochs ein Mitarbeiter eines Restaurants in der Schlachthausstraße befunden haben. Der 31-jährige Mann schmiss nach Angaben des Presseberichts wahllos Sachen im Lokal herum und konnte nicht beruhigt werden. Das weitere Personal wusste sich diesbezüglich nicht zu helfen, so die Beamten, und informierte die Rettungskräfte.

Zur notwendigen medizinischen Betreuung hielten Polizeikräfte den Mann zum Eigenschutz fest. Hierbei konnte er sich losreißen, schlug gegen die Polizisten und versuchte, an den Waffengurt eines Beamten zu kommen. Dies verhinderten die Beamten. Alle Polizisten blieben nach der Widerstandshandlung dienstfähig, teilen diese mit. Der 31-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und in die Obhut von Ärzten übergeben. (AZ)