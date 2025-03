Mitarbeiter wird mit Hubwagen erfasst und leicht verletzt

Bei einem Betriebsunfall am Freitag in Günzburg ist ein Mitarbeiter eines Logistikunternehmens leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Vormittag. Ein Mitarbeiter des Unternehmens soll mit einem Hubwagen zurückgesetzt haben, während sich ein weiterer Mitarbeiter zu Fuß rückwärts bewegte. Trotz Verzögerung des Hubwagenfahrers, erfasste das Fahrzeug den rückwärtslaufenden Mitarbeiter am Bein, so die Polizei. Der angefahrene Mitarbeiter wurde durch den Vorfall leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Gegen den Hubwagenfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden von den Mitarbeitern eingehalten. (AZ)

Hubwagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Logistikunternehmen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betriebsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis