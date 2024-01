Günzburg

Mitreißendes Konzert mit 70 jungen Musiktalenten

Plus Das Schwäbische Jugendblasorchester hat eine begeisternde Probenphase hinter sich. Beim Konzert in Günzburg griff diese Begeisterung auf das Publikum über.

Von Wilhelm Schmid

Ein „musikalisches Feuerwerk“ hatte Moderatorin Julia Plail in ihrer ersten Ansage versprochen. Die erste Brillant-„Rakete“ war schon davor im Günzburger Forum am Hofgarten hochgestiegen, als Verena Mösenbichler-Bryant den ersten Einsatz zum Konzert des Schwäbischen Jugendblasorchesters (SJBO) gegeben hatte: Mit dem Konzertmarsch „Elysion“ von Sebastian Schraml hatten sowohl die Chefdirigentin als auch die Nachwuchs-Elite des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) bereits ihr Publikum für sich gewonnen, und dessen Begeisterung wuchs ständig an.

Begeisterung und Engagement bewiesen aber vor allem auch die mehr als siebzig jungen Musikerinnen und Musikern, die sich in der württembergischen Landesmusikakademie Ochsenhausen vorbereitet hatten und sich dort von ihrer Dirigentin bis zu neun Stunden täglich hatten mitreißen lassen. Die Früchte dieser Arbeit präsentierten sie zunächst mit der bekannten „Festive Overture“ von Dmitri Schostakovich und dem nicht minder berühmten „Irish Tune From County Derry“ von Percy Aldridge Grainger. Sowohl das technische Können als auch das Einfühlungsvermögen in die Kompositionen und die stets hundertprozentige Aufmerksamkeit für die Dirigentin und deren klar vorgetragene Intentionen ließen die Vorträge zu echten Spitzenleistungen werden.

