Günzburg

Mitschunkeln mit den Fernsehstars der Brettl-Spitzen

Plus Künstler aus der Sendung "Brettl-Spitzen" des Bayerischen Rundfunks begeistern das Publikum im Günzburger Forum. Es wird kräftig mitgesungen und geklatscht.

Von Martin Gah

Beste Stimmung vom Anfang bis zum Ende herrschte im Günzburger Forum, als wieder einmal Künstler aus der erfolgreichen BR-Fernsehsendung "Brettl-Spitzen" zu Gast waren. Schon der Einmarsch der Akteure wurde von großem Jubel und rhythmischem Mitklatschen begleitet. Am Ende stand minutenlanger Applaus im Stehen. Bei den Zugaben "Mein Herz, das ist ein Bienenhaus" und "Naa naa koa Wasser net" wurde kräftig mitgesungen, bei letzterem Stück sogar mitgeschunkelt.

Die Couplet AG nahm ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum zum Anlass, einige Klassiker zum Besten zu geben. Zum Beispiel das Lied, in dem Sängerin Bianca Bachmann gesteht, dass sie sich von Bierbäuchen erotisch angezogen fühlt. Dabei flirtete sie einige gut gebaute Herren in der ersten Reihe an. Zu den Liedern über die Probleme unserer Zeit gehörte ein Marsch. Darin hieß es: "Unser Nachbarsbua heißt Uhu-Patex Schmidt, der durfte schon als Sperma zum Klima-Kleben mit."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

