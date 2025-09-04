Am Parkautomaten kann man jetzt auch mit Karte bezahlen

Die Stadt Günzburg modernisiert ihre Parkscheinautomaten im Stadtgebiet. Die ersten drei der insgesamt zwölf Automaten wurden vor wenigen Tagen ausgetauscht, weitere drei Parkscheinautomaten sollen in den nächsten Monaten erneuert werden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Der Austausch ist eine Reaktion auf die veränderten Gewohnheiten im Zahlungsverkehr und ein weiterer Schritt, den Alltag für alle, die in der Innenstadt mit dem Auto unterwegs sind, zu erleichtern. Die neuen, modernen Geräte akzeptieren neben der klassischen Barzahlung nun auch die Kartenzahlung. Damit soll die lästige Suche nach Kleingeld der Vergangenheit angehören und das Parken für Bürgerinnen und Bürger und Besucherinnen und Besucher noch einfacher und flexibler werden.

Günzburg modernisiert Parkscheinautomaten: Neue Zahlungsmöglichkeiten für Bürger und Besucher

Die Möglichkeit des Handy-Parkens – Günzburg war 2007 die erste Kommune in Bayern, die das Handy-Parken in die Innenstadt brachte – bleibt selbstverständlich weiterhin bestehen. Somit können Autofahrer nun zwischen drei Zahlungsoptionen wählen, die alle dazu beitragen, Zeit zu sparen und den Parkvorgang stressfrei zu gestalten.

Die ersten drei neuen Parkautomaten stehen am Schlossplatz und am Marktplatz. Sie sind mit einem deutlichen Hinweis auf die neuen Zahlungsmöglichkeiten ausgestattet. Mit dieser Modernisierung investiert die Stadt Günzburg laut Pressemitteilung weiter in eine bürgerfreundliche und effiziente Infrastruktur, die den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht wird und einen weiteren Beitrag zur Attraktivität der Innenstadt leistet. (AZ)