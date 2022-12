Monatelange Vorbereitung für Musical am Maria-Ward-Gymnasium

Plus Drei Vorstellungen des Musicals Joseph wird es in Günzburg im nächsten Jahr geben. Die Schüler bekommen für ihren großen Auftritt umfangreiche Hilfe.

Wie funktioniert das auf der Bühne, dass eine Darstellung natürlich wirkt und von den Zuschauern aktiv und beeindruckt wahrgenommen wird? Worauf muss geachtet werden und welche Hilfestellungen können sich die Darsteller zunutze machen? Bei dem geplanten großen Auftritt der Schülerinnen und Schüler des Maria-Ward-Gymnasiums Günzburg im kommenden Sommer im Forum am Hofgarten mit dem Musical Joseph von Andrew Lloyd Webber können sie zu entscheidenden Faktoren für den Erfolg der Aufführung werden. Johannes Jäger, der als Musiklehrer federführend für die Inszenierung des Musicals verantwortlich zeichnet, holte sich für die schauspielerische Schulung seiner Schützlinge professionelle Hilfe von einer Sängerin mit einer Ausbildung als Musicaldarstellerin.