Montessori-Schule Günzburg erschafft Märchen-Kunstwerke für eine Ausstellung

Märchen und andere fantastische Welten sind bis Ende April in einer Ausstellung von Montessori-Schülerinnen und -Schülern in der Sportgaststätte des Tennisclub Günzburg zu sehen. Alle Exponate stehen zum Verkauf.

Plus Schüler und Schülerinnen kreieren 72 Exponate, die sie an einem ungewöhnlichen Ort ausstellen. Warum die Schule diesen Weg geht und was sich die Kinder erhoffen.

Von Sandra Kraus

Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule Günzburg stellen gerade in der Sportgaststätte im Tennisclub Günzburg aus. Die 72 Exponate zum Thema „Märchen und andere fantastische Welten“ wurden von den Klassen 1 bis 6 sowie 9 und 10 geschaffen. Die Ausstellung, die laut Gaststättenpächter Christoph Welzhofer schon jetzt viel beachtet ist, ist eine Mischung aus Skulpturen, Zeichnungen und Collagen, aus Einzel- und Gruppenarbeiten in den verschiedensten Techniken.

