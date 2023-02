Motorradhelm aus Garage in Günzburg gestohlen

Die Polizei meldet einen Diebstahl in Günzburg und bittet um Hinweise: Aus einer Garage ist ein Motorradhelm entwendet worden.

Aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Egelseegasse ist im Zeitraum 19. auf 20. Februar ein Motorradhelm gestohlen worden, der im Helmkoffer eines in der Tiefgarage abgestellten Motorrollers verwahrt worden war. Das berichtet die Polizei Günzburg. Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)