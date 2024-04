Müllcontainer einer Günzburger Schule steht in Flammen

Ein Papiermüllcontainer der Schule "Auf der Bleiche" fängt am Mittwoch Feuer. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Ein Müllcontainer hat am Mittwochnachmittag auf einem Schulgelände in Günzburg gebrannt. Die Polizei wurde um 16.45 Uhr mit der Information alarmiert, dass ein Papiermüllcontainer auf dem Schulgelände "Auf der Bleiche" brennt. Als die Streife eintraf, stand der Container bereits in Vollbrand. Erst der Feuerwehr Günzburg gelang es, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

