Günzburg

vor 47 Min.

Mülltonne brennt in Günzburg: Schaden an Hauswand und Fenster

Der Inhalt einer Mülltonne brennt am Donnerstagabend in der Weißenhorner Straße in Günzburg. Verletzt wird niemand, doch es entsteht ein Schaden.

Zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Weißenhorner Straße in Günzburg ist es in den Abendstunden des Donnerstags gekommen. Der Inhalt einer Mülltonne geriet laut Polizeibericht aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Da die Tonne an der Wand eines Mehrfamilienhauses stand und durch das Feuer eine starke Hitzeentwicklung entstand, sprang ein Glasfenster eines Kellerabteils und zudem wurden innenliegende Stromkabel angeschmort. Feuerwehr Günzburg verhindert einen größeren Brand Auch die Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch das schnelle Ablöschen der Feuerwehr Günzburg konnte sich das Feuer nicht ausweiten. Verletzt wurde bei dem Brand in der Weißenhorner Straße laut Polizei niemand. (AZ)

