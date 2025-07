Auszeichnung des bayerischen Kultusministeriums für Günzburger Schüler

Jakob Jäger wurde als herausragender Schulabsolvent durch das Bayerische Staatsministerium ausgezeichnet. In dieser Woche fand im feierlichen Rahmen in der Allerheiligen-Hofkirche die Auszeichnung statt, die von Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Staatsministerin für Unterricht und Kultus, Anna Stolz (Freie Wähler) übergeben wurde. Der Montessorischüler, der die 10. Jahrgangsstufe absolvierte, kommt aus Günzburg. Er nahm die Urkunde stolz persönlich entgegen. Jakob Jäger wurde laut der Schulleiterin der Montessori Schule, Gabriele Seitz, neben seinem sehr guten Abschluss mit 1,3, in erster Linie für sein Engagement in der SMV als Schülersprecher geehrt. Er stellte beispielsweise einen Pausenverkauf auf die Beine, mit dessen Reinerlös die Abschlussfahrt mitfinanziert werden konnte, und stellte Schülerwünsche in Lehrerkonferenzen mit Engagement dar. (AZ)

