Diana Damrau springt in München ein

Erst wenige Wochen ist es her, dass Diana Damrau in Berlin ihr Rollendebüt als Marschallin gefeiert hat - in Berlin stand sie in „Der Rosenkavalier“ erstmals als Feldmarschallin Fürstin Werdenberg an der Staatsoper Unter den Linden auf der Bühne und sorgte für Beifallsstürme. Schneller als gedacht wird sie nun diese Rolle auch in München übernehmen: In der Vorstellung am 23. März an der Bayerischen Staatsoper übernimmt Diana Damrau die Partie anstelle von Marlis Petersen.

Ein weiterer Termin an der Staatsoper dieses Jahr steht dafür schon länger im Kalender: Am 14. Juli singt die Bayerische Kammersängerin aus Günzburg bei einem Liederabend. Im vergangenen Jahr war sie hier in „Die Fledermaus“ und Mozarts „Le Nozze di Figaro“ zu erleben. Wer damals keine Tickets bekommen hat und jetzt die Chance nutzen will, den Weltstar bei dem kurzfristigen Auftritt in München zu erleben, sollte sich sputen: Es gibt nicht mehr allzu viele Tickets für den 23. März.