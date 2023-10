Günzburg, München

Landtagswahl: Jauernig unterstützt den SPD-Spitzenkandidaten nicht

Plus Am Ende eines offenen Briefes der sozialdemokratischen Galionsfigur Florian von Brunn fehlt die Unterschrift des Günzburger OBs. Über die Gründe kann nur spekuliert werden.

Eine Woche vor der Landtagswahl im Freistaat entdeckt die Bayern-SPD die sozialdemokratischen Oberbürgermeister (OB). In einem offenen Brief rufen der Spitzenkandidat Florian von Brunn und zahlreiche sozialdemokratische Rathauschefs von kreisfreien Städten und Großen Kreisstädten dazu auf, am 8. Oktober wählen zu gehen. Außerdem bitten sie die Wählerinnen und Wähler, für Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit zu stimmen. Und welche Partei für diese Themen steht, ist aus SPD-Sicht jedenfalls offensichtlich.

Münchens OB Dieter Reiter unterstützt das Ansinnen des Spitzenkandidaten ebenso wie Gertrud Maltz-Schwarzfischer aus Regensburg und Thomas Jung aus Fürth. Mal abgesehen davon, dass die Zeiten selbst an der Basis schon einmal besser waren – ältere Genossinnen und Genossen mögen sich noch daran erinnern, dass sechs Jahre lang zeitgleich die drei größten Städte Bayerns allesamt von "Sozis" regiert wurden (Christian Ude in München, Ulrich Maly in Nürnberg und Paul Wengert in Augsburg): Die Phalanx der SPD-Oberbürgermeister ist nicht zu erkennen, weil sie nicht geschlossen wurde. Von den möglichen 20 Unterschriften fehlen vier (das entspricht einem Fünftel) – nämlich die von Dirk Vogel (Bad Kissingen), Jan Rothenbacher (Memmingen), Frank Rebhan (Neustadt bei Coburg). Und Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist ebenfalls nicht dabei.

