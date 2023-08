Münzfach einer ausgedienten Telefonzelle in Günzburg aufgebrochen

Die große Beute war wohl nicht zu erwarten: Ein Täter brach das Geldmünzfach einer übrig gebliebenen Telefonzelle auf und beschädigte diese. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem nicht näher einzugrenzenden Zeitraum wurde eine nicht mehr in Betrieb befindliche Telefonzelle am Marktplatz 37 beschädigt. Das Geldmünzfach wurde laut Polizeiangaben aufgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet aufmerksame Mitbürger, die Hinweise zur Tat, der Eingrenzung des Tatzeitraumes und/oder den Tätern geben können, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, unter der Telefonnummer 08221-9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)