"Musikalischer Frühling": Zum Start gibt es Lieder von Frieden und Geborgenheit

Mit dem Konzertprojekt „Sehnsucht“ eröffnet die Schwäbische Chorgemeinschaft Ichenhausen den Musikalischen Frühling 2023.

Sehnsüchte sind verschieden und bestimmen Gedanken und Gefühle: Mit einer musikalischen Reise zu den Sehnsuchtsorten der Menschheit hat die Schwäbische Chorgemeinschaft Ichenhausen den Musikalischen Frühling eröffnet. Die Günzburger Heilig-Heist-Kirche war gut gefüllt, mit dem Mozartchor Augsburg, mit dem die schwäbische Chorgemeinschaft eine enge Freundschaft verbindet, waren es zudem knapp 40 Sängerinnen und Sänger, die die Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Suche nach den Sehnsüchten mitnahmen.

Der Wunsch nach Ruhe und Normalität nach den vergangenen Jahren, aber auch die nach Frieden. Was könnte besser passen – einleitende Gedanken, die Günzburgs Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz an die Besucherinnen und Besucher richtete. Zuvor hatte Chorleiter Daniel Böhm sich an diese gewandt. Lange Zeit seien die Chöre verstummt gewesen, umso mehr freue man sich, die verschiedenen Aspekte der Sehnsüchte zu beleuchten, Momente geprägt von Liebe, von Erinnerungen an die Familie, die am meisten begleite, von Frieden, anstatt Krieg und Unfreiheit, und von einer aufschimmernden Hoffnung auf ein gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen.

Isabell Münsch übernimmt die Sopran-Stimme

„Ubi caritas et amor“ – wo Fürsorge und Liebe sind, da ist Gott. Mit dem Gregorianischen Choral in der Fassung von Maurice Duruflé eröffnete der Chor, langsam einziehend, das Konzert. Mit Isabell Münsch (Sopran), Christina Hampp (Klarinette und Querflöte), Peter Bader am Flügel und an der Orgel und nicht zuletzt der Baritonstimme von Chorleiter Daniel Böhm selbst unterstrich dieser, wie facettenreich sich Sehnsüchte offenbaren. Ob die nach dem Geliebten, „Nur wer die Sehnsucht kennt“ von Franz Schubert, oder Liebe in Gedanken, die jede Entfernung überwindet, mit dem Volkslied „Wenn ich ein Vöglein wär“ und der Melodie von Johann Friedrich Reichardt. Erinnerungen an unbeschwerte Kindertage drückte Reinhard Meys „Beim Blättern in den Bildern meiner Kindheit“ aus, während „Laras Melodie“ aus dem Film „Jenseits der Stille“ mit Klarinette und Flügel ein Ausbrechen in die Musik verdeutlichte.

Sehnen sich nicht alle Völker nach Frieden? Gleich einem Bittgesang verbreitete sich das gemeinsame „Dona nobis pacem“ von Chor und Publikum. „Vu is dos Gessele“, ein jiddisches Lied aus Galizien, drückte den Schmerz über ein verlorenes und zerstörtes Land und „Pie Jesu“ (John Rutter) die Trauer um die Opfer des Kriegs in der Ukraine, wie auch des Erdbebens in der Türkei und in Syrien, aus. Aber es gibt auch Hoffnung: „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit“ (Silbermond), "Sing gently" (Eric Whitacre) und „On the Road of Life“ verbanden Optimismus und Vertrauen mit dem Wunsch nach menschlichem Halt und Nähe, einem freundlichen Miteinander und Solidarität auf der Straße des Lebens. „Gabriellas Song“, das Lied von Stefan Nielsson aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“, vereinte am Ende der Reise alle Sehnsüchte, gelebtes Lebensglück, ausdrucksstark und voller Gefühle und mit Standing Ovations.

Eine der beiden Zugaben war die deutsche Version „Sag mir wo die Blumen sind“ von Pete Seegers „Where have all the Flowers gone“: Sehnsucht nach Frieden, mit Chor, Flügel, Klarinette sowie der Sopran- und Baritonstimme von Isabell Münsch und Daniel Böhm. Was viele nicht wissen: Das Antikriegslied aus dem Jahr 1955 hat seine Wurzeln in Südrussland und in der Ukraine.