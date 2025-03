Musikkapellen aus dem Landkreis stellen sich der Jury

Als Ergebnis einer mehrwöchigen intensiven Probenarbeit präsentieren die Musikkapellen des Landkreises am Samstag, 5. April, im Forum am Hofgarten in Günzburg ihr Können. Bis ins kleinste Detail werden jeweils zwei Musikstücke geprobt, um sie dann bei den Wertungsspielen einer fachkundigen Jury zu präsentieren. Die Musikvereine können hier ihren Leistungsstand überprüfen lassen und sich von unabhängigen Profis wertvolle Tipps für eine musikalische Weiterentwicklung abholen.

Insgesamt stellen sich an diesem Tag neun Musikkapellen den Wertungsrichter:innen. Um 9 Uhr beginnt das Nachwuchsorchester Mindeltal, gefolgt vom Vororchester "Mu´Comer" Mindeltal. Anschließend spielt dann um 9.40 Uhr der Musikverein Balzheim. Nach einer kurzen Pause beginnt die GV Eintracht Autenried um 10.20 Uhr, es folgt der Musikverein Langenhaslach, die Jugendkapelle Gundremmingen-Offingen-Rettenbach und die Musikvereinigung seit 1749 Thannhausen um 12.20 Uhr. Bevor die Jugendkapelle Neuburg sich als letzte Kapelle der Wertung stellt, spielt um 13 Uhr noch die Jugendkapelle Mindeltal.

Nach dem musikalischen Vortrag bewertet die Jury die Leistungen dann mit Punkte-Karten, sichtbar für die Musizierenden und das Publikum. Denn die jährlichen Wertungsspiele im Forum sind bei freiem Eintritt auch geöffnet für Besucherinnen und Besucher. Diese können heimische Blasmusik auf einem beachtlich hohen Niveau genießen, welches die intensive Vorbereitung auf die Wertungsspiele jedes Jahr aufs Neue ermöglicht.

Gleichzeitig finden die Vorspiele auch in einer besonderen Konzertlocation statt, die auch die Kapellen selbst schätzen. Die Akustik des Forums in Günzburg sei hervorragend und der große Konzertsaal besonders für die Jungmusizierenden eine einzigartige Auftrittsmöglichkeit. Viele von ihnen spielen zum ersten Mal in einem professionellen Veranstaltungshaus und freuen sich über ein großes Publikum, wenn sie ihr musikalisches Können vor den Wertungsrichterinnen und Wertungsrichtern unter Beweis stellen. (AZ)