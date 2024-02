Mutwillige Sachbeschädigung an einem Lkw

Über das Wochenende wurde der Lkw eines 32-Jährigen in der Schreberstraße in Günzburg beschädigt. Ein bisher Unbekannter warf mit einem Stein das Fenster ein.

Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug gekommen, das seit Samstag in der Schreberstraße geparkt war. Hier stellte er fest, dass das Fenster auf der Fahrerseite mit einem Stein eingeworfen wurde. Das berichtet die Polizei Günzburg. Der Stein prallte im Inneren des Fahrzeugs zusätzlich gegen die Windschutzscheibe, sodass diese ebenfalls beschädigt wurde. In der Fahrerkabine befanden sich offen zugänglich und sichtbar mehrere Wertgegenstände. Diese waren aber noch vollständig vorhanden, wie die Beamten berichten. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2500 Euro. Die Polizei Günzburg bittet nun Zeugen und Zeuginnen, sich unter der Rufnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)