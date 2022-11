Nach 20 Jahren gibt es einen Führungswechsel bei der Günzburger Feuerwehr

Plus Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig tritt von der Vereinsspitze ab. Warum er diesen Schritt geht und wer jetzt dem Leitungsteam angehört.

Zu einem besonderen Personalwechsel kam es bei der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hat bei der Mitgliederversammlung sein Amt als Vorsitzender aufgegeben und den Weg für eine neue Führungsspitze frei gemacht. Der bisherige Hauptlöschmeister Helmut Balkie wurde mit großer Mehrheit zum Nachfolger gewählt.