Nach Attacke versprüht 16-Jährige Pfefferspray und verletzt drei Jugendliche

Zwei jugendliche Mädchen haben sich in Günzburg zerstritten. Dann griff die Ältere zum Pfefferspray um sich zu verteidigen, und verletzte dabei drei weitere Jugendliche.

Zur Mittagszeit kam es am vergangenen Freitag in der Straße „Am südlichen Burgfrieden“ zu einem handfesten Streit zwischen einer 14-Jährigen und einer 16-Jährigen, der in eine Schlägerei ausartete. Wie die Polizei mitteilte, trat nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die 14-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung auf die am Boden liegende 16-Jährige ein. Diese zog daraufhin ein Pfefferspray und versuchte damit, die 14-Jährige von sich abzuwehren.

Jugendliche verletzt in Günzburg sich und drei Personen mit Pfefferspray

Bei dem Sprühvorgang mit dem Pfefferspray traf die 16-Jährige neben ihrer Kontrahentin auch drei umstehende Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren, die dadurch leicht verletzt wurden. Die drei Kinder, die von dem Sprühnebel des Pfeffersprays getroffen wurden, wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die 14- und die 16-Jährige wurden ebenfalls leicht verletzt. Zur umfassenden Klärung des Sachverhalts sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. Die Günzburger Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221-9190 zu melden. (AZ)