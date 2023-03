Nach Corona-Demo auf dem Wätteplatz vor Gericht: So fällt das Urteil aus

Plus Bei Vergleich des Bundesgesundheitsministers mit KZ-Arzt Mengele kennt das Günzburger Gericht kein Pardon: Zwei Teilnehmer einer Klardenken-Demo werden bestraft.

Weil sie bei einer Demonstration der Gruppierung Klardenken Schwaben auf dem Wätteplatz in Günzburg beleidigende Plakate gehalten hatten, mussten sich zwei Teilnehmer vor dem Amtsgericht verantworten. Gezeigt wurde unter anderem ein Totenkopf mit Brille, der laut Anklage als Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu erkennen war. Dies überschreite das Recht auf freie Meinungsäußerung eindeutig, sagte Richterin Julia Lang später bei ihrer Urteilsbegründung.