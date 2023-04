Nach dem Suizid eines Angehörigen in der Trauer allein gelassen

Die Caritas hat in Günzburg ein Symposium „Trauer nach Suizid“ veranstaltet. Viele Betroffene wünschen sich ein besseres Hilfsangebot.

„Nach dem Suizid meines Bruders fühlte ich mich so allein.“ Beim Symposium „Trauer nach Suizid“ in Günzburg erzählte Ursula Mai, wie es ihr 1997 ging. Ihr Bruder hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen, aber seine Familie darin nicht angesprochen. Ihre Eltern hatten Beileid erfahren, aber sie als Schwester hatte niemand in ihrer Trauer wahrgenommen.

Neben Ursula Mai, die als Betroffene berichtete, referierte Juniorprofessorin Nathalie Oexle von der Uni Ulm auf der Veranstaltung der Caritas in Günzburg. Die Leiterin der „Arbeitsgruppe Suizidprävention“ der Uni Ulm beleuchtete das Thema aus wissenschaftlicher Sicht: Scham- und Schuldgefühle, die Frage nach dem Warum und auch eine Verunsicherung von Menschen im Umfeld, machten die Trauer nach Suizid so anders. Mit etwa 10.000 Suizidfällen pro Jahr stürben auf diese Weise dreimal mehr Menschen in Deutschland als durch Verkehrsunfälle. Das bedeute, dass rund 50.000 Menschen pro Jahr als Angehörige unmittelbar betroffen seien.

Was Trauernden nach dem Suizid eines Angehörigen hilft

Betroffene berichteten auf der Veranstaltung, dass sie sich ein besseres Hilfsangebot gewünscht hätten und sich auch deshalb in ihrer Trauer allein gelassen gefühlt hätten. Dass Bedarf für ein besseres Versorgungsangebot besteht, zeigte, dass 45 Menschen zu dieser Veranstaltung gekommen waren. Was nach einem Suizid helfe, sei ein ehrlich gemeintes Gesprächsangebot von Freunden, Verwandten oder auch Nachbarn, das Betroffenen die Möglichkeit lasse, es anzunehmen, wenn sie soweit seien. Denn ein Trauerprozess könne individuell sehr unterschiedlich verlaufen, hieß es auf dem Symposium. „Die Trauer um solch einen Verlust hört nie auf“, sagte Mai.

Diplompsychologe Wolfgang Mohr, Leiter der Sozialpsychiatrischen Dienste in Günzburg und Neu-Ulm, warb dafür, die Dienste als Anlaufstelle zu nutzen: „Bei uns bekommen Sie immer kurzfristig einen Termin.“ Die Berater und Beraterinnen seien gut auf Menschen in Krisen, deren Angehörige und Menschen mit psychischen Erkrankungen eingestellt. Die Suche nach Menschen gleichen Schicksals hat Ursula Mai schließlich seinerzeit veranlasst, die Selbsthilfegruppe AGUS (Angehörige um Suizid) in Augsburg zu gründen. Hier treffen sich Menschen, die ein Elternteil, ein Kind oder Geschwister durch Suizid verloren haben. Auch in Ulm gibt es eine AGUS-Gruppe. Ursula Mai will helfen, bei Bedarf eine Selbsthilfegruppe für den Landkreis Günzburg aufzubauen. Zu einem ersten Treffen aller Interessierten wird der Sozialpsychiatrische Dienst im Mai einladen. Interessierte können sich melden beim Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas, Zankerstraße 1a in Günzburg, Telefon 08221/32150. (AZ)