Nach Einbruch in Paintballhalle: Blutspur führt die Polizei zum Täter

Für einen 35-Jährigen endete ein Einbruch nach einem Krankenhausbesuch bei der Polizei: Seine stark blutende Wunde führte die Beamten vom Tatort direkt zu ihm.

In der Nacht auf Donnerstag wurde der Polizeiinspektion Günzburg ein Einbruch in eine Halle im Gewerbegebiet mitgeteilt. Vor Ort stellte die Streife laut Polizeibericht am Haupteingang der Paintballhalle eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Beim Einschlagen der Scheibe zog sich der Täter eine stark blutende Wunde zu. Die Blutspur führte die Beamten zu einer nahegelegenen Wohnung. Dort konnte der 35-jährige Bewohner nach Angaben der Polizei jedoch nicht angetroffen werden. Nachbarn wussten aber, dass sich dieser bereits im Krankenhaus zur Versorgung seiner Verletzung befindet.

Da der Täter unter Alkoholeinfluss stand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Vom Krankenhaus ging es dann direkt zur Polizeiinspektion zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen. Entwendet habe der 35-Jährige in der Halle nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. (AZ)