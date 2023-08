Nach einer Unfallflucht in Günzburg wird der Fahrer ermittelt

Ein Kleintransporter touchierte in einer Kurve ein entgegenkommendes Auto, dann suchte der Fahrer das Weite. Anhand des Kennzeichens wurde er ermittelt.

Den Fahrer eines Kleintransporters kommt ein Verkehrsunfall in Günzburg teuer zu stehen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Kleintransporter am Freitag um 14.15 Uhr in der Ferdinand-Porsche-Straße in zu engem Bogen aus einem Parkplatz. Dadurch stieß er mit der linken Seite seines Fahrzeugs gegen ein ihm entgegenkommendes Auto.

Der Fahrer des Kleintransporters fuhr ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern weiter. Da sich der Fahrer des beschädigten Autos das Kennzeichen des flüchtigen Kleintransporters merkte, konnten das Fahrzeug und der flüchtige Fahrer ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. (AZ)