Nach Fahrerflucht in Günzburg: Polizei sucht Mercedesfahrer

Ein unbekannter Fahrer verursacht in Günzburg einen Unfall und flüchtet. Die Polizei setzt nun auf Hinweise von Zeugen.

Am Stadtberg in Günzburg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Laut Polizeiangaben kam im Kurvenbereich auf Höhe der Hausnummer 18 einem 69-jährigen Autofahrer eine bisher unbekannte Person mit einem silbernen Mercedes entgegen. Der Mercedesfahrer schnitt die Kurve derart, dass er mit dem Fahrzeug des 69-Jährigen kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen

Der Sachschaden am Pkw des 69-Jährigen beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können und/oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)