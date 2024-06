Nach Jahrhunderthochwasser: Große Spendenaktion auf dem Guntiafest

Auf dem Guntiafest am Wochenende können Besucher für die Hochwasseropfer spenden. Es gibt auch einen Info-Pavillon.

In wenigen Tagen findet in Günzburg wieder das beliebte Guntiafest statt. Am 29. und 30. Juni kommen Tausende Menschen in der Altstadt zusammen, um sich auszutauschen, Musik zu hören, zu essen, zu trinken und zu feiern. In diesem Jahr findet während der Veranstaltung anlässlich der Folgen der Hochwasser-Katastrophe Anfang Juni eine große Spendenaktion statt.

Hauptaugenmerk liegt auf einer großflächig ausgespielten Pfand-Spende-Aktion. Alle Besucher sind eingeladen, ihr Pfand bei den jeweiligen Verkaufsständen zu spenden. 14 Vereine und gastronomische Betriebe haben bislang zugesagt. Sicher beteiligen sich die Freiwillige Feuerwehr Deffingen, der FC Günzburg, der Leo-Club Günzburg, die Stadtkapelle Günzburg, der Ortsverein iGMG, die Gymnastik- sowie die Handballabteilung des VfL Günzburg, der Alevitische Kulturverein, das Schnellrestaurant Pham, die Radbrauerei Günzburg, die Metzgerei Mader, die Musikbar On The Rocks, das Hotel Hirsch und die Zebrano Café-Bar. Die gespendeten Beträge gehen an die Stiftung "Ein Herz für Günzburg" und unterstützen beispielsweise den Wiederaufbau der vom Hochwasser zerstörten Kindertageseinrichtungen.

Gerhard Jauernig hofft auf hohe Spendenbereitschaft

Außerdem wird es am Schloßplatz/Ecke Hofgasse einen Info-Pavillon über das Hochwasser geben, der von Stadträten und Rathausmitarbeitern betreut wird. Dort stehen zudem eine große Spendenbox und Pinnwände: Vom Hochwasser Betroffene und Helfer können auf dort vorbereiteten Formularen ihre Gesuche sowie Angebote hinterlassen und miteinander in Kontakt treten.

"Ich wünsche den vielen Besuchern zwei unbeschwerte und schöne Tage auf dem Guntiafest. Persönlich freue ich mich über eine möglichst hohe Spendenbereitschaft und dass wir viele Hilfesuchende und Helfer zusammenbringen", sagt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. (AZ)

