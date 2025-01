Nach Messerangriff in Wohnunterkunft: 27-jähriger Täter in Haft

Am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, wurde der Einsatzzentrale via Notruf eine Körperverletzung in einer Wohnunterkunft in Günzburg gemeldet. Drei Arbeitskollegen waren zuvor beim Einkaufen gewesen und anschließend in ihre gemeinsame Unterkunft gefahren. Dort gerieten ein 27-Jähriger und sein 25-jähriger Mitbewohner und Arbeitskollege zunächst in einen verbalen Streit, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Faustschlägen entwickelte. Anschließend nahm der 27-Jährige ein Küchenmesser und stach seinen Kontrahenten in den Oberkörper. Dem dritten Arbeitskollegen gelang es, sich dazwischenzustellen und die beiden zu trennen. Daraufhin verließ der 27-jährige Mann die Wohnung.

Als die Polizei eintraf, hatte der Angreifer, den die Beamten direkt stellten, das Messer versteckt. Mithilfe eines Diensthundes konnte es allerdings in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden werden. Der Geschädigte wurde wegen der Stichverletzungen von Rettungskräften medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird die Tat als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest und führte ihn noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter vor. Der erließ Haftbefehl und die Polizei brachte den Mann in eine bayerische Justizvollzugsanstalt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden vor Ort zunächst vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen, der Kriminalpolizei Neu-Ulm und der Polizeiinspektion Günzburg übernommen und werden nun vom zuständigen Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm weitergeführt. (AZ)