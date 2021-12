Nach Monaten: Der Weg ist frei für ein neues Mehrfamilienhaus in Günzburg

Plus Das geplante Mehrfamilienhaus zwischen Drillgasse und Weißenhorner Straße beschäftigte die Stadt Günzburg über viele Monate. Nun ist eine Lösung gefunden.

Über ein Jahr ist es her, als das geplante Mehrfamilienhaus zwischen Drillgasse und Weißenhorner Straße südlich des Sparkassengebäudes erstmals den Günzburger Bauausschuss beschäftigte. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde der Bebauungsplan nun endgültig als Satzung beschlossen.