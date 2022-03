Günzburg

14:53 Uhr

Nach Notruf von Kindern wird Flächenbrand bei Günzburg gestoppt

Flächenbrand am Deffinger Bach in Günzburg. 1000 Quadratmeter Wiese verbrannten, die Feuerwehren aus Günzburg und Denzingen verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf Bäume.

Am Deffinger Bach in Günzburg brennen am Samstag 1000 Quadratmeter Wiese. Die Feuerwehr stoppt das Übergreifen der Flammen auf Bäume.

Hohe Waldbrandgefahr herrscht derzeit auch in Bayern. In Günzburg entwickelte sich am Samstag ein Flächenbrand auf einer Wiese. Gegen 15.20 Uhr bemerkten zwei elf- und 13-jährige Buben einen Brand im Bereich des Deffinger Bachs. Zwischen zwei landwirtschaftlichen Wiesen befindet sich dort ein Hanggrundstück, das in Brand geraten war. Die beiden Buben verständigten umgehend die Feuerwehr. Aufgrund der Trockenheit breitete sich der Brand zügig aus. 1000 Quadratmeter Wiese verbrennen bei Günzburg Nur durch das schnelle Handeln der Jugendlichen und der kurz darauf eintreffenden Feuerwehren Günzburg und Deffingen konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Baumgruppe verhindert werden. Das Hanggrundstück wurde auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern verbrannt. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandauslöser ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Brandursache. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. Die Feuerwehren Günzburg, Deffingen und Denzingen waren mit etwa 25 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

Themen folgen